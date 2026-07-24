«Арсенал» официально объявил о трансфере Христоса Цолиса

Дата публикации: 24-07-2026 00:12

Лондонский «Арсенал» официально усилил состав перед стартом нового сезона, объявив о подписании греческого атакующего полузащитника Христоса Цолиса. О переходе футболиста из бельгийского «Брюгге» клуб сообщил на своём официальном сайте.

24-летний игрок успешно прошёл все необходимые процедуры и заключил с «канонирами» долгосрочное соглашение. Финансовые детали сделки английский клуб традиционно раскрывать не стал.

В заявлении «Арсенала» отмечается, что Цолис зарекомендовал себя как один из самых ярких футболистов бельгийского чемпионата. За время выступлений в составе «Брюгге» грек провёл 108 официальных матчей, в которых отличился 43 забитыми мячами и сделал 45 голевых передач. Такая результативность сделала его одним из лидеров команды и привлекла внимание ведущих европейских клубов.

Цолис способен играть сразу на нескольких позициях в атаке, однако наиболее эффективно действует на левом фланге, где сочетает высокую скорость, технику и умение создавать опасные моменты как для себя, так и для партнёров.

Подписание греческого футболиста стало частью подготовки «Арсенала» к защите чемпионского титула. По итогам сезона-2025/2026 лондонцы заняли первое место в английской Премьер-лиге, набрав 85 очков в 38 турах и вернув себе звание сильнейшей команды страны.

Новый сезон чемпионата Англии «канониры» начнут 21 августа домашним матчем против «Ковентри Сити». В клубе рассчитывают, что Христос Цолис быстро адаптируется к требованиям главного тренера и поможет команде успешно выступить как в национальных турнирах, так и на европейской арене.