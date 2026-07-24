Стало известно, почему Гвардиола до сих пор не возглавил сборную Италии

Дата публикации: 24-07-2026 00:45

Назначение Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной Италии остаётся под большим вопросом. Несмотря на заинтересованность Итальянской федерации футбола (FIGC), стороны пока не смогли приблизиться к соглашению из-за существенных разногласий по финансовым условиям будущего контракта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство FIGC продолжает считать испанского специалиста главным кандидатом на вакантную должность. Президент федерации Джованни Малаго ранее открыто заявлял, что организация готова выделить рекордный бюджет ради приглашения одного из самых титулованных тренеров современности.

Однако именно вопрос заработной платы стал главным препятствием на пути к сделке. Итальянская сторона предлагает Гвардиоле около 10 миллионов евро в год, тогда как наставник рассчитывает получать примерно вдвое больше. При существующей разнице в ожиданиях переговоры пока не дают ощутимого прогресса.

Дополнительную роль играет и личная позиция самого специалиста. По данным издания, после многих лет напряжённой работы на клубном уровне Гвардиола хочет проводить больше времени с семьёй. Источники полагают, что даже при улучшении финансовых условий испанец вряд ли примет предложение без поддержки своих близких.

В федерации уже рассматривают альтернативный сценарий на случай окончательного срыва переговоров. Если договориться с главным тренером «Манчестер Сити» не удастся, FIGC может вернуться к кандидатам, которые уже фигурировали в шорт-листе. Среди них называются бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини, экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло, а также Антонио Конте.

Окончательное решение по кандидатуре нового главного тренера ожидается после завершения очередного раунда консультаций. Руководство итальянского футбола рассчитывает как можно скорее определить наставника, который будет готовить национальную команду к следующим международным турнирам.