РФС поставил точку: «Спартаку» отказали в переигровке Суперкубка с «Зенитом»

Дата публикации: 24-07-2026 00:48

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС завершил рассмотрение обращения московского «Спартака» по итогам матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита». По итогам заседания комитет не нашёл оснований для удовлетворения требований красно-белых и подтвердил действительность результата встречи.

В официальном решении КДК указано, что протест, поданный «Спартаком» с требованием назначить переигровку, отклонён в полном объёме. Таким образом, итог матча остаётся без изменений, а завоёванный «Зенитом» трофей сохраняет юридическую силу.

Напомним, встреча за Суперкубок России состоялась 18 июля и завершилась вничью в основное время — 1:1. Обладатель трофея определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Зенита», выигравшие со счётом 4:2.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Булановым из Саранска. После финального свистка представители «Спартака» выразили несогласие с рядом решений рефери и обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет, настаивая на пересмотре итогов встречи.

Однако после изучения всех представленных материалов комитет пришёл к выводу, что оснований для отмены результата или назначения нового матча нет. В опубликованном заявлении подчёркивается, что протест московского клуба оставлен без удовлетворения, а результат поединка официально сохранён.

Таким образом, «Зенит» окончательно подтвердил статус обладателя OLIMPBET Суперкубка России 2026 года, а история с протестом «Спартака» получила официальное завершение.