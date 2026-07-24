Робертсон объяснил, почему отказался от своего легендарного номера в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 24-07-2026 00:51

Новичок «Тоттенхэма» Эндрю Робертсон рассказал, почему решил не использовать привычный для себя 26-й игровой номер после перехода в лондонский клуб. По словам защитника, такое решение связано с уважением к легенде «шпор» Ледли Кингу, который долгие годы был символом команды.

Шотландский футболист признался, что с первых дней в новом клубе знал историю 26-го номера. Именно под ним до завершения карьеры выступал Ледли Кинг, и с 2012 года никто из игроков «Тоттенхэма» его не использовал.

По этой причине Робертсон решил отказаться от номера, под которым играл в «Халл Сити» и «Ливерпуле», и выбрал третий номер. Он отметил, что эта цифра также имеет для него особое значение, поскольку именно под ней он много лет выступает за сборную Шотландии.

«Я понимал, насколько важен 26-й номер для "Тоттенхэма". Ледли Кинг был выдающимся футболистом и сделал очень многое для клуба, поэтому я отношусь к этому с большим уважением. Для меня было правильным не брать этот номер», — рассказал Робертсон в интервью клубной пресс-службе.

Защитник также подчеркнул, что третий номер связан с одними из самых ярких моментов его карьеры на международном уровне.

«Тройка давно стала частью моей истории в сборной Шотландии. С этим номером связано множество прекрасных воспоминаний, поэтому, когда я узнал, что он свободен, решение принял сразу. Конечно, 26-й навсегда останется особенным для меня, но теперь я надеюсь создать новую историю уже под третьим номером», — отметил футболист.

Этим летом Робертсон пополнил состав «Тоттенхэма» и рассчитывает стать одним из ключевых игроков команды в новом сезоне, открыв новую главу своей карьеры в английской Премьер-лиге.