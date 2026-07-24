«Карабах» не смог дожать ЦСКА дома в квалификации Лиги Европы

Дата публикации: 24-07-2026 01:03

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и болгарским ЦСКА завершился без забитых мячей. Встреча, состоявшаяся на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, не выявила победителя — команды разошлись миром со счётом 0:0.

Хозяева поля с первых минут стремились завладеть инициативой, однако оборона болгарского клуба действовала организованно и практически не позволяла сопернику создавать по-настоящему опасные моменты. В свою очередь ЦСКА сделал ставку на быстрые контратаки, но также не сумел реализовать свои возможности.

Несмотря на несколько перспективных эпизодов у обеих команд, зрители так и не увидели голов. В результате судьба путёвки в следующий этап турнира останется открытой до ответной встречи.

В составе «Карабаха» 74 минуты на поле провёл защитник Бадави Гусейнов, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи». Ещё один уроженец Махачкалы, голкипер Шахрудин Магомедалиев, весь матч провёл в запасе и на поле не появился.

Ответный поединок состоится 30 июля в Софии на стадионе «Василь Левски». Именно там определится команда, которая продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги Европы сезона-2026/2027. После нулевой ничьей в Баку шансы соперников на итоговый успех остаются практически равными, что обещает напряжённую борьбу во втором матче.