Анчелотти сделал окончательный выбор между Италией и Бразилией

Дата публикации: 24-07-2026 01:05

Итальянская федерация футбола (FIGC) предпринимала попытку вернуть Карло Анчелотти на родину, однако опытный специалист не захотел менять место работы. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, около двух недель назад технический директор FIGC Паоло Мальдини лично вышел на связь с главным тренером сборной Бразилии, чтобы обсудить возможность его назначения во главе национальной команды Италии.

Во время разговора представители федерации поинтересовались планами 67-летнего наставника, а также уточнили, какая сумма компенсации потребуется в случае досрочного расторжения его соглашения с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF).

Однако Анчелотти дал понять, что не рассматривает подобный вариант развития карьеры. Тренер поблагодарил руководство FIGC за проявленный интерес, но подчеркнул, что полностью сосредоточен на работе со сборной Бразилии и не намерен покидать свой нынешний пост.

Итальянский специалист возглавил пятикратных чемпионов мира в мае 2025 года. Под его руководством национальная команда продолжает подготовку к следующим крупным международным турнирам, а доверие со стороны Бразильской футбольной конфедерации было подтверждено новым долгосрочным соглашением.

Два месяца назад Анчелотти подписал новый контракт с CBF, который рассчитан до 2030 года. Именно поэтому вероятность его возвращения в итальянский футбол в ближайшие годы остаётся минимальной, а FIGC продолжает поиск другого кандидата на должность главного тренера национальной сборной.