«Арсенал» открыт к продаже Эдегора ради перестройки полузащиты

Дата публикации: 24-07-2026 01:08

Руководство «Арсенала» не исключает ухода капитана команды Мартина Эдегора уже в нынешнее трансферное окно. Как сообщает TEAMtalk, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по норвежскому полузащитнику, если они будут соответствовать финансовым ожиданиям.

По данным источника, «канониры» продолжают работу над обновлением центральной линии поля. Тренерский штаб намерен добавить в состав более динамичных и энергичных исполнителей, способных поддерживать интенсивный прессинг и высокий темп игры на протяжении всего сезона. Именно поэтому в клубе допускают возможность продажи одного из своих ключевых футболистов.

Сообщается, что «Арсенал» готов начать предметные переговоры в случае получения предложения в размере 75 миллионов фунтов стерлингов (около 87,7 миллиона евро). На данный момент ни один из потенциальных покупателей не предложил сумму, которая устроила бы руководство английского клуба.

Несмотря на статус капитана, будущее Эдегора больше не считается полностью гарантированным. При поступлении выгодного предложения лондонцы могут ускорить процесс переговоров, чтобы получить дополнительные средства для дальнейшего усиления состава.

В сезоне-2025/2026 27-летний норвежец провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2028 года, а рыночную стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро.

Окончательное решение по будущему капитана, как ожидается, будет зависеть от активности потенциальных покупателей в ближайшие недели трансферного окна. Пока же Мартин Эдегор продолжает оставаться игроком «Арсенала», хотя вероятность его громкого ухода уже не исключается.