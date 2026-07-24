«Ливерпуль» готовит трансферную сенсацию: клуб нацелился на Винисиуса

Дата публикации: 24-07-2026 01:14

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» остаётся неопределённым, а ведущие европейские клубы внимательно следят за развитием ситуации. По информации Actu Foot со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, «Ливерпуль» уже разрабатывает план по подписанию бразильского вингера после завершения его контракта с испанским грандом.

Источник утверждает, что английский клуб рассматривает возможность пригласить одного из лучших атакующих игроков мира летом 2027 года на правах свободного агента. Такой сценарий станет возможным, если Винисиус и «Реал» не смогут договориться о продлении действующего соглашения.

Несмотря на сохраняющееся желание самого футболиста продолжить карьеру в Мадриде, переговоры по новому контракту пока не привели к компромиссу. Именно эта неопределённость привлекла внимание других европейских грандов.

Сообщается, что помимо «Ливерпуля» за развитием ситуации внимательно следят французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария». Оба клуба также могут включиться в борьбу за одного из самых дорогих футболистов мирового футбола, если он станет доступен без выплаты трансферной компенсации.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года и за это время превратился в одного из лидеров команды. В сезоне-2025/2026 бразилец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами, вновь подтвердив свой статус ключевого игрока атакующей линии.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего вингера составляет 140 миллионов евро. Если переговоры с «Реалом» окончательно зайдут в тупик, борьба за подписание Винисиуса может стать одной из самых громких трансферных историй ближайших лет.