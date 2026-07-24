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Лига Европы подарила несколько громких сюрпризов: итоги матчей 23 июля

Дата публикации: 24-07-2026 01:16

23 июля состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. Игровой день подарил болельщикам сразу несколько неожиданных результатов: фавориты потеряли очки, а некоторые команды сделали серьёзную заявку на выход в следующий этап турнира.

Одним из самых зрелищных матчей вечера стало противостояние киевского «Динамо» и греческого ПАОКа. Украинский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3, существенно осложнив себе задачу перед ответной встречей.

Самый крупный результат дня был зафиксирован в Тирасполе, где израильский «Маккаби» из Тель-Авива разгромил «Шериф» — 5:0. После такого исхода интрига в этой паре практически исчезла.

Не обошлось и без сенсаций. Португальская «Бенфика» неожиданно проиграла в гостях швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:2), а нидерландский «Твенте» уступил венгерскому «Ференцварошу» (1:2) на своём поле.

Азербайджанский «Карабах» и болгарский ЦСКА не сумели определить победителя, завершив встречу без забитых мячей (0:0). Аналогичная интрига сохраняется и в паре «Хаммарбю» — «Андерлехт», где команды сыграли вничью 1:1.

Минимальные победы в своих матчах одержали турецкий «Бешикташ», который оказался сильнее датского «Мидтьюлланна» (1:0), а также чешский «Градец-Кралове», обыгравший в гостях норвежский «Тромсё» (1:0).

Хорватский «Хайдук» уверенно сделал шаг к следующему раунду, победив кипрский «Пафос» со счётом 2:0.

Результаты матчей 23 июля

  • «Карабах» (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария) — 0:0

  • «Динамо» Киев (Украина) — ПАОК (Греция) — 2:3

  • «Шериф» (Молдова) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 0:5

  • «Хаммарбю» (Швеция) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:1

  • «Тромсё» (Норвегия) — «Градец-Кралове» (Чехия) — 0:1

  • «Санкт-Галлен» (Швейцария) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1

  • «Твенте» (Нидерланды) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:2

  • «Бешикташ» (Турция) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:0

  • «Хайдук» (Хорватия) — «Пафос» (Кипр) — 2:0

Ответные матчи второго квалификационного раунда состоятся через неделю и определят участников следующей стадии турнира. Напомним, действующим победителем Лиги Европы остаётся английская «Астон Вилла», завоевавшая трофей по итогам сезона-2025/2026.

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