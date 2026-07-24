Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» готовится расстаться с основным вратарём Викарио

Дата публикации: 24-07-2026 01:19

Будущее Гульельмо Викарио в «Тоттенхэм Хотспур» оказалось под большим вопросом. Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб не включил итальянского голкипера в список игроков, отправившихся на предсезонные сборы, что фактически подтверждает намерение сторон расстаться уже этим летом.

По информации источника, отсутствие 29-летнего вратаря в составе нельзя считать обычным кадровым решением. Внутри клуба этот шаг рассматривается как подготовка к скорому трансферу, а уход Викарио до закрытия летнего трансферного окна считается наиболее вероятным сценарием.

Интерес к итальянскому голкиперу уже проявляют несколько клубов, однако наиболее предметные контакты связывают с миланским «Интером». Ранее сообщалось, что руководство нерадзурри внимательно следит за развитием ситуации и рассматривает Викарио в качестве одного из кандидатов на усиление вратарской линии.

Несмотря на возможный уход, действующее соглашение футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитано до июня 2028 года, поэтому лондонский клуб вправе рассчитывать на солидную компенсацию за своего игрока.

В сезоне-2025/2026 Викарио оставался одним из основных голкиперов команды. Он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, пропустил 65 мячей и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ожидается, что окончательная ясность относительно будущего итальянца наступит в ближайшие недели. Если переговоры с потенциальными покупателями завершатся успешно, Викарио станет одним из самых заметных вратарских трансферов нынешнего летнего окна.