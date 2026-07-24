«Полесье» вырвало ничью в драматичном матче с «Копенгагеном» и сохранило шансы на выход дальше

Дата публикации: 24-07-2026 01:23

Житомирское «Полесье» начало выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА результативной ничьей с датским «Копенгагеном». Несмотря на статус фаворита у гостей, украинская команда сумела навязать борьбу более опытному сопернику и сохранила реальные шансы на выход в следующий этап турнира. Итог встречи — 3:3.

Перед стартом поединка было очевидно, что «Полесье» ждёт самое серьёзное испытание за всё время участия в еврокубках. Если в предыдущие сезоны житомиряне начинали путь с матчей против словенской «Олимпии» и андоррской «Санта-Коломы», то теперь им противостоял многократный чемпион Дании и постоянный участник европейских турниров.

Матч начался с невероятной интенсивностью. Уже в дебютной атаке «Копенгаген» вышел вперёд благодаря точному удару Роберта, который эффектно отправил мяч в дальний верхний угол ворот, не оставив Георгию Бущану шансов на спасение. Однако преимущество датчан оказалось недолгим. Спустя всего несколько минут Филипп Краснопир восстановил равновесие, завершив быструю атаку хозяев.

До перерыва «Полесье» выглядело даже опаснее соперника. Украинский клуб создал несколько отличных возможностей, но сначала Федор, а затем Андриевский не сумели реализовать выгодные моменты. Тем не менее именно эти футболисты организовали второй гол. Андриевский перехватил мяч у штрафной площади соперника и вывел Федора один на один с голкипером, а форвард уверенно переиграл Рунарссона. У гостей до свистка на перерыв был лишь один реальный шанс сравнять счёт, однако Бущан выручил команду после удара Ньясси.

Во втором тайме «Копенгаген» заметно прибавил. Датчане активнее действовали в атаке, а главным действующим лицом вновь стал Роберт. Несколько его ударов Бущан сумел нейтрализовать, однако в одном из эпизодов защитники «Полесья» позволили бразильцу слишком много свободного пространства, и тот оформил дубль, восстановив равновесие.

После этого инициатива постепенно перешла к гостям, хотя именно украинская команда могла вновь выйти вперёд. Федор не попал в створ практически с линии вратарской, а Томандзото не использовал ещё один отличный шанс.

Развязка встречи получилась максимально драматичной. За несколько минут до конца основного времени обычный аут у ворот «Полесья» превратился в опасную атаку, которую точным ударом завершил Мадсен, выведя «Копенгаген» вперёд — 3:2.

Однако хозяева не опустили руки. Уже вскоре вышедшие на замену Максим Филиппов и Богдан Велетень организовали ответный мяч. После точной подачи с фланга Филиппов выиграл борьбу в штрафной и отправил мяч в сетку, установив окончательный счёт — 3:3.

В компенсированное время обе команды могли вырвать победу. Опасные моменты возникли у Гайдучика и Нджи, однако оба голкипера сыграли надёжно и сохранили ничейный результат.

Ответная встреча состоится 29 июля в Копенгагене. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, где встретится с сильнейшей командой пары «Дебрецен» (Венгрия) — «Пюник» (Армения). После результативной ничьей в первой игре интрига остаётся максимальной, а судьба путёвки в следующий этап решится уже на поле датского клуба.