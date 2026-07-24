Исторический дебют ЛНЗ: украинский клуб сдержал бельгийский «Гент»

Дата публикации: 24-07-2026 01:27

Черкасский ЛНЗ успешно дебютировал в еврокубках, сыграв вничью с бельгийским «Гентом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Несмотря на статус явного аутсайдера, украинская команда показала зрелый футбол и завершила встречу со счётом 0:0, оставив открытым вопрос о победителе противостояния.

После завершения чемпионата мира 2026 года европейский клубный футбол вернулся на первый план, и для ЛНЗ этот вечер стал историческим. Серебряный призёр чемпионата Украины впервые вышел на поле в официальном матче еврокубков и сразу встретился с одним из самых опытных участников турнира.

Главный тренер черкасской команды практически не стал менять состав по сравнению с прошлым сезоном. Единственным новичком среди игроков стартового состава оказался Дэвид, тогда как остальные футболисты уже были хорошо знакомы болельщикам по выступлениям в украинской Премьер-лиге.

С первых минут хозяева дали понять, что не намерены играть вторым номером. ЛНЗ смело прессинговал соперника, навязывая борьбу ещё на половине поля бельгийского клуба. Высокая интенсивность и организованный прессинг стали одной из главных особенностей игры украинской команды, заставив «Гент» испытывать серьёзные трудности при выходе из обороны.

Первый реальный шанс открыть счёт возник именно у ЛНЗ. После отличной передачи Дэвид оказался один на один с голкипером бельгийцев, однако вместо удара решил обыграть вратаря. Этот замысел не сработал: голкипер вовремя сократил угол и не позволил новичку черкасского клуба отличиться.

На протяжении большей части первого тайма инициативой владел именно ЛНЗ. Лишь ближе к перерыву «Гент» сумел выровнять игру и стал чаще появляться у ворот Андрея Паламарчука, однако до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло.

После отдыха рисунок встречи заметно изменился. Бельгийская команда прибавила в скорости и всё чаще заставляла оборону хозяев работать на пределе возможностей. Наиболее активным футболистом стал Араужо, который регулярно обострял игру за счёт индивидуального мастерства, опасных проходов и точных передач в штрафную площадь.

Тем не менее первый опасный момент во втором тайме вновь создали именно футболисты ЛНЗ. Ассинор эффектно обыграл нескольких соперников, ворвался в штрафную, но в решающий момент не сумел нанести акцентированный удар.

Со временем давление «Гента» усиливалось. Самый опасный эпизод возник после неудачного выноса Паламарчука, которым воспользовались гости. Мяч оказался у Гора, однако его мощный удар с близкого расстояния приняла на себя перекладина, сохранив для ЛНЗ ничейный счёт.

В концовке бельгийцы продолжили искать победный гол. Особенно опасным выглядел момент с участием Вергары, который эффектным ударом через себя едва не принёс своей команде победу, но Паламарчук блестяще среагировал и выручил хозяев.

Замены помогли ЛНЗ немного успокоить игру. Появившийся на поле Тедди Цара добавил свежести атаке, несколько раз опасно простреливал вдоль ворот и наносил удары из-за пределов штрафной, однако партнёрам не хватило точности при завершении атак.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью — 0:0. Несмотря на отсутствие забитых мячей, ЛНЗ оставил очень приятное впечатление своей игрой. Украинский клуб уверенно выглядел против более опытного соперника и сохранил реальные шансы на выход в следующий квалификационный раунд.

Ответный матч состоится через неделю в Бельгии, где и определится обладатель путёвки в следующую стадию Лиги конференций. Для ЛНЗ этот результат можно считать отличной отправной точкой в дебютной еврокубковой кампании.