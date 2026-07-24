Лига конференций подарила яркий вечер: результаты матчей и положение перед ответными встречами

Дата публикации: 24-07-2026 01:32

В Лиге конференций УЕФА состоялся очередной игровой день второго квалификационного раунда сезона-2026/2027. Болельщики увидели сразу несколько неожиданных результатов, крупные победы и напряжённые противостояния, а украинские представители сохранили хорошие шансы на продолжение борьбы за выход в следующий этап турнира.

Главное внимание украинских болельщиков было приковано к матчам с участием ЛНЗ и «Полесья».

Черкасский клуб, впервые в своей истории выступающий в еврокубках, успешно выдержал испытание бельгийским «Гентом». Встреча, проходившая в польском Плоцке, завершилась без забитых мячей — 0:0. Несмотря на статус дебютанта, ЛНЗ продемонстрировал организованную игру, высокий прессинг и не позволил одному из фаворитов пары добиться преимущества перед ответной встречей.

Через неделю команды встретятся в Бельгии, где определится участник третьего квалификационного раунда. Победитель этой дуэли сыграет с сильнейшим в противостоянии шведского «Гётеборга» и эстонской «Левадии», которая после первой игры ведёт со счётом 2:1.

Не менее зрелищным получился матч житомирского «Полесья» против датского «Копенгагена». На нейтральном поле в словацких Кошице команды выдали настоящий футбольный триллер, завершившийся результативной ничьей — 3:3.

Украинский клуб дважды уступал по ходу встречи, однако сумел проявить характер и спасти игру в концовке. За «Полесье» отличились Игорь Краснопир, Олег Федор и Александр Филиппов, тогда как у датчан дубль оформил Роберт, а ещё один мяч записал на свой счёт Мадс Мадсен.

Ответная игра состоится 30 июля в Копенгагене. Победитель пары продолжит выступление в Лиге конференций матчем против сильнейшей команды противостояния «Дебрецен» — «Пюник», где после первой встречи минимальное преимущество имеют венгерские футболисты.

Помимо матчей с участием украинских клубов, игровой день принёс сразу несколько громких результатов. Финский ХИК не оставил шансов североирландскому «Колрейну», отправив в его ворота пять безответных мячей. Амстердамский «Аякс» уверенно разобрался в гостях с сербской «Войводиной» (4:1), а «Партизан» практически гарантировал себе выход дальше после домашней победы над люксембургским УНА Штрассен (4:0).

Не обошлось и без неожиданностей. Румынский ФКСБ уступил латвийской «Ауде» (2:3), «Лугано» сенсационно проиграл косовскому «Дукаджини» (0:1), а шотландский «Хиберниан» не справился с косовской «Малишевой», потерпев поражение со счётом 0:2.

Самые заметные результаты 23 июля

«Полесье» — «Копенгаген» — 3:3

ЛНЗ — «Гент» — 0:0

ХИК — «Колрейн» — 5:0

«Войводина» — «Аякс» — 1:4

«Партизан» — УНА Штрассен — 4:0

РФШ — «Вестри» — 4:1

«Ракув» — «Валлетта» — 3:1

«Динамо» Тбилиси — «Жальгирис» — 3:0

«Витебск» — «Сутьеска» — 3:0

«Шелбурн» — «Нымме Калью» — 5:2

Ответные матчи второго квалификационного раунда состоятся 30 июля. Именно тогда определятся участники следующей стадии турнира, которым останется преодолеть ещё один квалификационный барьер, чтобы приблизиться к основной стадии Лиги конференций. Финал турнира сезона-2026/2027 запланирован на 2 июня 2027 года и пройдёт в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».