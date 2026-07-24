После яркого ЧМ-2026 Возинья получил предложение из Южной Америки

Дата публикации: 24-07-2026 12:37

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одним из самых обсуждаемых вратарей чемпионата мира 2026 года, может продолжить карьеру в Южной Америке. По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, чилийский гранд «Коло-Коло» уже вступил в переговоры с опытным футболистом.

Сообщается, что инициатором возможного трансфера выступил президент клуба Анибаль Моса. Именно по его инициативе руководство «Коло-Коло» начало обсуждать с 40-летним вратарём условия потенциального соглашения.

При этом главный тренер чилийской команды Фернандо Ортис не обращался к руководству с просьбой подписать Возинью. Тем не менее наставник не возражает против продолжения переговоров и готов рассмотреть кандидатуру ветерана, если стороны смогут договориться о контракте.

Летом этого года Возинья стал свободным агентом после завершения сотрудничества с португальским «Шавишем», который выступает во втором по силе дивизионе страны. Отсутствие действующего контракта делает возможный переход в «Коло-Коло» значительно проще с финансовой точки зрения.

Мировую известность голкипер получил благодаря выступлению на чемпионате мира 2026 года. Возинья сыграл четыре матча, в двух из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, став одним из главных героев сенсационного выступления национальной команды Кабо-Верде.

Африканская сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть мирового первенства и сумела выйти в плей-офф. Путь команды завершился в 1/16 финала после напряжённого матча против Аргентины, который закончился поражением со счётом 2:3.

Если переговоры завершатся успешно, Возинья получит шанс впервые в карьере попробовать свои силы в чемпионате Чили, а «Коло-Коло» — усилить состав опытным голкипером, чья игра на мировом первенстве привлекла внимание футбольных болельщиков по всему миру.