Финал ЧМ-2026 получил неожиданное продолжение: петиция о переигровке набирает популярность

Дата публикации: 24-07-2026 12:41

Финал чемпионата мира 2026 года продолжает вызывать бурные обсуждения далеко за пределами футбольного поля. После поражения сборной Аргентины от Испании часть болельщиков чемпионов мира 2022 года начала кампанию с требованием пересмотреть итог решающего матча.

Инициаторы создали онлайн-петицию, адресованную ФИФА, в которой настаивают на проведении переигровки финала. По мнению авторов обращения, судейские решения в матче оказали существенное влияние на ход встречи и не позволили аргентинской команде бороться за титул в равных условиях.

За короткое время документ собрал более 60 тысяч подписей, что вновь привлекло внимание к одному из самых обсуждаемых матчей мирового первенства.

Напомним, финал завершился минимальной победой сборной Испании — 1:0. Единственный гол встречи принёс испанцам чемпионский титул, а главным арбитром поединка был словенский судья Славко Винчич.

На требования аргентинских болельщиков быстро отреагировали и в Испании. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте с иронией прокомментировал инициативу в социальных сетях, заявив:

«Они хотят провести ещё 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам».

Его публикация вызвала широкий резонанс и спровоцировала новую волну дискуссий среди поклонников футбола.

Для Аргентины поражение стало особенно болезненным, поскольку команда приехала на турнир в статусе действующего чемпиона мира после триумфа на мундиале в Катаре в 2022 году. Однако защитить титул южноамериканской сборной не удалось — в решающем матче сильнее оказалась Испания.

Несмотря на активность болельщиков, вероятность переигровки финала остаётся исключительно теоретической. В истории чемпионатов мира ФИФА никогда не отменяла результаты решающих матчей из-за подобных общественных инициатив, поэтому петиция носит скорее символический характер, отражая эмоциональную реакцию части аргентинских фанатов на исход финала.