Финал ЧМ-2026 получил неожиданное продолжение: петиция о переигровке набирает популярность
Финал чемпионата мира 2026 года продолжает вызывать бурные обсуждения далеко за пределами футбольного поля. После поражения сборной Аргентины от Испании часть болельщиков чемпионов мира 2022 года начала кампанию с требованием пересмотреть итог решающего матча.
Инициаторы создали онлайн-петицию, адресованную ФИФА, в которой настаивают на проведении переигровки финала. По мнению авторов обращения, судейские решения в матче оказали существенное влияние на ход встречи и не позволили аргентинской команде бороться за титул в равных условиях.
За короткое время документ собрал более 60 тысяч подписей, что вновь привлекло внимание к одному из самых обсуждаемых матчей мирового первенства.
Напомним, финал завершился минимальной победой сборной Испании — 1:0. Единственный гол встречи принёс испанцам чемпионский титул, а главным арбитром поединка был словенский судья Славко Винчич.
На требования аргентинских болельщиков быстро отреагировали и в Испании. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте с иронией прокомментировал инициативу в социальных сетях, заявив:
«Они хотят провести ещё 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам».
Его публикация вызвала широкий резонанс и спровоцировала новую волну дискуссий среди поклонников футбола.
Для Аргентины поражение стало особенно болезненным, поскольку команда приехала на турнир в статусе действующего чемпиона мира после триумфа на мундиале в Катаре в 2022 году. Однако защитить титул южноамериканской сборной не удалось — в решающем матче сильнее оказалась Испания.
Несмотря на активность болельщиков, вероятность переигровки финала остаётся исключительно теоретической. В истории чемпионатов мира ФИФА никогда не отменяла результаты решающих матчей из-за подобных общественных инициатив, поэтому петиция носит скорее символический характер, отражая эмоциональную реакцию части аргентинских фанатов на исход финала.