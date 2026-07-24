Неймар жёстко ответил критикам после скандала с покерным турниром

Дата публикации: 24-07-2026 12:44

Нападающий «Сантоса» Неймар публично прокомментировал критику, которая обрушилась на него после появления на покерном турнире в Сан-Паулу. Бразильский футболист подчеркнул, что участие в подобных мероприятиях никак не влияет на его отношение к профессиональной карьере и восстановлению после травмы.

В последние дни в социальных сетях активно обсуждали отсутствие форварда в нескольких матчах «Сантоса» в чемпионате Бразилии и Южноамериканском кубке. Поводом для недовольства болельщиков стало то, что в этот период Неймара заметили на покерном турнире.

Сам футболист заявил, что подобные обвинения не имеют под собой оснований. По его словам, посещение турнира пришлось на официальный выходной, тогда как всё остальное время он продолжает работать по тренировочной программе.

«Все постоянно говорят, что я играю в покер. Но сегодня утром у меня была тренировка. Последний матч я пропустил, потому что только недавно вернулся к занятиям. На покерный турнир я пришёл в свой выходной день. Сейчас снова готовлюсь к тренировке. И у меня вопрос: мне вообще можно тренироваться или вы и в этом найдёте проблему?» — написал Неймар в своих социальных сетях.

Таким образом, бразилец дал понять, что не считает своё участие в покерном мероприятии поводом для сомнений в профессионализме. Форвард подчеркнул, что строго соблюдает график подготовки и продолжает набирать форму после возвращения к тренировкам.

В «Сантосе» рассчитывают, что лидер команды сможет помочь клубу уже в ближайшем туре чемпионата Бразилии. Ожидается, что Неймар будет готов к матчу против «Шапекоэнсе», который состоится в ночь на 26 июля по московскому времени.

Напомним, на чемпионате мира 2026 года нападающий провёл за сборную Бразилии два матча, в которых отметился одним забитым мячом. Теперь главной задачей Неймара остаётся возвращение к стабильной игровой практике и помощь «Сантосу» во второй части сезона.