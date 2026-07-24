Трансфер почти оформлен: «Челси» заплатит более €58 млн за Лакруа

Дата публикации: 24-07-2026 18:45

Лондонский «Челси» находится на финальной стадии оформления трансфера центрального защитника «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа. По информации журналиста Бена Джейкобса, уже 24 июля французский футболист пройдёт медицинское обследование, после которого стороны смогут официально завершить сделку.

Сообщается, что клуб и игрок уже согласовали условия долгосрочного сотрудничества. Лакруа подпишет контракт, рассчитанный на шесть сезонов, а все ключевые детали перехода между сторонами уже урегулированы.

Сумма трансфера превысит 50 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 58,5 миллиона евро. Таким образом, француз станет одним из самых дорогих приобретений «Челси» в нынешнее летнее трансферное окно.

Руководство «синих» рассматривает 26-летнего защитника как важное усиление оборонительной линии перед стартом нового сезона. В клубе рассчитывают, что Лакруа благодаря своему опыту в английской Премьер-лиге сможет быстро адаптироваться и стать одним из ключевых игроков команды.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере французского футболиста. В чемпионате Англии он принял участие в 35 матчах, записав на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.

Не менее заметным оказалось выступление защитника на европейской арене. В Лиге конференций Лакруа сыграл 16 встреч, отметился двумя голами и одной результативной передачей, став одним из лидеров «Кристал Пэлас» в международных матчах.

Если медицинское обследование пройдёт без осложнений, «Челси» сможет официально объявить о подписании французского защитника уже в ближайшее время. Этот трансфер станет ещё одним подтверждением масштабной перестройки состава, которую лондонский клуб продолжает проводить перед новым сезоном.