Гвардиола сделал выбор: тренер не станет новым наставником сборной Италии

Дата публикации: 24-07-2026 18:48

Сборная Италии продолжает поиски нового главного тренера после неудачного выступления национальной команды, однако один из главных кандидатов уже выбыл из списка. Испанский специалист Хосеп Гвардиола отказался принимать предложение Итальянской федерации футбола.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, в течение последних дней стороны обсуждали возможность сотрудничества, однако в итоге тренер решил не возвращаться к работе в ближайшее время.

Главной причиной такого решения стало желание Гвардиолы взять паузу после насыщенного периода карьеры. Источник утверждает, что испанец намерен уделить больше времени семье, восстановить силы и лишь затем рассматривать варианты продолжения тренерской деятельности.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны итальянской федерации, переговоры завершились без достижения соглашения.

Последним местом работы Гвардиолы был английский «Манчестер Сити», который он возглавлял с 2016 по 2026 год. За десять лет специалист превратил клуб в одного из лидеров мирового футбола, выиграв 20 трофеев, включая национальные чемпионаты и международные турниры.

Интерес Италии к испанскому тренеру возник после провального для национальной команды отборочного цикла. «Скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике, после чего руководство федерации приступило к поискам нового наставника.

Теперь итальянской стороне предстоит сосредоточиться на других кандидатах. Сам Гвардиола, как ожидается, не планирует принимать никаких предложений в ближайшие месяцы, предпочитая сделать паузу перед следующим этапом своей тренерской карьеры.