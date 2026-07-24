Официально: Юрген Клопп стал новым главным тренером сборной Германии

Дата публикации: 24-07-2026 18:51

Немецкий футбольный союз официально объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной сборной Германии. Опытный специалист подписал долгосрочный контракт, который будет действовать до 2030 года, и теперь займётся подготовкой команды к ближайшим крупным международным турнирам.

Назначение Клоппа стало одним из самых громких событий в мировом футболе этого лета. Руководство немецкого футбола сделало ставку на одного из самых титулованных тренеров современности после неудачного выступления сборной на чемпионате мира 2026 года.

На мировом первенстве Германия не смогла оправдать ожидания болельщиков и завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала. Команда сыграла вничью с Парагваем — 1:1, а затем уступила в серии пенальти со счётом 3:4. После этого поражения свой пост покинул Юлиан Нагельсман, а федерация начала поиски нового наставника.

Выбор пал на Юргена Клоппа, который долгое время оставался без тренерской работы. После ухода из английского «Ливерпуля» немец не возглавлял ни один клуб, сосредоточившись на деятельности в структуре Red Bull, где занимал руководящую должность и курировал развитие футбольных проектов компании.

В последние месяцы СМИ активно связывали Клоппа с возвращением в клубный футбол. Одним из наиболее обсуждаемых вариантов считалось назначение в мадридский «Реал», однако в итоге специалист предпочёл работу с национальной командой своей страны.

Теперь перед Клоппом стоит задача вернуть сборную Германии в число ведущих команд мирового футбола. Его первым крупным испытанием станет подготовка к следующему международному циклу, а долгосрочный контракт до 2030 года свидетельствует о полном доверии со стороны Немецкого футбольного союза и готовности строить новую команду вокруг философии одного из самых успешных тренеров XXI века.