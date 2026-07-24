Клопп собрал звёздный штаб в сборной Германии: названы первые помощники

Дата публикации: 24-07-2026 18:53

Сразу после назначения Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии стало известно, кто поможет специалисту в работе с национальной командой. Немецкий футбольный союз объявил о включении в тренерский штаб сразу трёх известных специалистов — Петера Кравица, Пепейна Лейндерса и Свена Бендера.

Все они будут участвовать в подготовке немецкой сборной к ближайшим международным турнирам и станут ключевыми фигурами в реализации новой футбольной концепции, которую намерен построить Клопп.

Наиболее опытным членом штаба считается Петер Кравиц. Его сотрудничество с новым наставником сборной продолжается уже много лет. Сначала специалист работал главным скаутом в «Майнце», а затем сопровождал Клоппа в дортмундской «Боруссии» и английском «Ливерпуле», где входил в тренерский штаб на протяжении многих сезонов. Последним местом работы Кравица был «РБ Лейпциг», где с марта по июнь прошлого года он занимал должность ассистента главного тренера.

Ещё одним помощником стал Пепейн Лейндерс, которого хорошо знают по успешной совместной работе с Клоппом в «Ливерпуле». После ухода с «Энфилда» нидерландский специалист присоединился к тренерскому штабу «Манчестер Сити» и провёл там сезон-2025/2026. Однако после ухода Хосепа Гвардиолы покинул английский клуб и теперь вновь будет работать вместе с Клоппом.

Третьим членом обновлённого штаба стал бывший защитник дортмундской «Боруссии» Свен Бендер. После завершения игровой карьеры 37-летний немец сосредоточился на тренерской деятельности и в прошлом сезоне возглавлял «Унтерхахинг», выступающий в региональной лиге Германии.

Формирование такого штаба подчёркивает стремление Клоппа окружить себя специалистами, с которыми его связывает успешный опыт совместной работы. Кравиц и Лейндерс уже помогали ему выигрывать крупнейшие трофеи в клубном футболе, а Бендер должен усилить команду своим знанием немецкого футбола и опытом работы с молодыми игроками.

Теперь обновлённому тренерскому штабу предстоит приступить к подготовке сборной Германии к новому международному циклу. После неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года в национальной команде рассчитывают, что приход Клоппа и его проверенных помощников станет началом новой успешной эпохи.