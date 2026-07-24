Юрген Клопп объяснил, почему согласился возглавить сборную Германии

Дата публикации: 24-07-2026 18:56

Юрген Клопп впервые выступил перед журналистами после официального назначения главным тренером сборной Германии. На пресс-конференции специалист признался, что воспринимает новую должность как огромную честь, а также рассказал, какой хочет видеть национальную команду в ближайшие годы.

По словам Клоппа, предложение возглавить сборную Германии стало для него одним из самых важных событий в профессиональной карьере. Тренер отметил, что всегда понимал масштаб ответственности, связанной с работой в национальной команде, однако не ожидал, что однажды сам окажется на этом посту.

«Я действительно счастлив. Для меня огромная честь находиться здесь. В голове сейчас множество мыслей. Я всегда понимал, насколько ответственна работа главного тренера сборной, но никогда не думал, что однажды сам получу такую возможность. Подписание контракта сделало этот день особенным. Благодарен всем, кто был причастен к этому процессу», — заявил Клопп.

Отдельно новый наставник поблагодарил руководство компании Red Bull, где он работал после ухода из «Ливерпуля». По словам специалиста, время, проведённое в новой роли, помогло ему приобрести ценный опыт, который пригодится уже в национальной команде.

Главной задачей своей работы Клопп назвал не только спортивные результаты, но и возвращение особой связи между сборной и болельщиками.

«Национальная команда способна объединить немцев так, как мало что ещё может. Именно поэтому эта работа имеет для меня особое значение. Я благодарен за всё, чему научился за последние полтора года в Red Bull. Теперь начинается новый этап, к которому мы подойдём с терпением, уважением и полной самоотдачей».

Немецкий специалист также рассказал, каким хочет видеть стиль игры своей команды. По его словам, сборная должна стать единым коллективом, где каждый футболист готов бороться за партнёров, получать удовольствие от игры и возвращать болельщикам уверенность в команде.

«Мы хотим построить коллектив, который будет сражаться друг за друга, играть с удовольствием и снова станет командой, за которую вся страна сможет переживать с гордостью и доверием».

Назначение Клоппа стало ответом Немецкого футбольного союза на неудачное выступление команды на чемпионате мира 2026 года, где Германия завершила борьбу уже в 1/16 финала. Теперь именно бывшему наставнику «Ливерпуля» предстоит провести масштабную перестройку национальной команды и вернуть её в число сильнейших сборных мира.

Контракт Клоппа с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2030 года, что подчёркивает долгосрочные планы федерации и полное доверие одному из самых успешных тренеров современного футбола.