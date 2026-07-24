02:24 ()
Свернуть список

Юрген Клопп начнёт работу в сборной Германии с топ-матча против Нидерландов

Дата публикации: 24-07-2026 18:58

 

После официального назначения Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии стали известны даты его первых матчей во главе национальной команды. Дебют знаменитого немецкого специалиста состоится уже этой осенью в рамках нового розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Первым соперником Германии под руководством Клоппа станет сборная Нидерландов. Принципиальное противостояние пройдёт 24 сентября 2026 года и станет стартом нового этапа в истории немецкой национальной команды после смены главного тренера.

В течение десяти дней Германия проведёт сразу четыре официальных матча. Помимо встречи с Нидерландами, команде предстоят поединки против Греции и Сербии. Причём с греческой сборной немцы встретятся дважды — дома и на выезде.

Расписание первых матчей сборной Германии при Юргене Клоппе

  • 24 сентября — Нидерланды — Германия (Лига наций УЕФА, группа 2);

  • 27 сентября — Германия — Греция;

  • 1 октября — Германия — Сербия;

  • 4 октября — Греция — Германия.

Эти встречи станут первым серьёзным испытанием для нового тренерского штаба Клоппа, которому предстоит в короткие сроки перестроить игру национальной команды и заложить фундамент для будущих успехов.

Назначение Клоппа последовало после неудачного выступления Германии на чемпионате мира 2026 года, где команда завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала. Руководство Немецкого футбольного союза рассчитывает, что один из самых успешных тренеров современности сможет вернуть сборную в число лидеров мирового футбола.

Контракт Юргена Клоппа рассчитан до 2030 года, поэтому предстоящие матчи Лиги наций рассматриваются не только как возможность успешно стартовать в турнире, но и как первый шаг в долгосрочном проекте по обновлению немецкой сборной.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close