Юрген Клопп начнёт работу в сборной Германии с топ-матча против Нидерландов

Дата публикации: 24-07-2026 18:58

После официального назначения Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии стали известны даты его первых матчей во главе национальной команды. Дебют знаменитого немецкого специалиста состоится уже этой осенью в рамках нового розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Первым соперником Германии под руководством Клоппа станет сборная Нидерландов. Принципиальное противостояние пройдёт 24 сентября 2026 года и станет стартом нового этапа в истории немецкой национальной команды после смены главного тренера.

В течение десяти дней Германия проведёт сразу четыре официальных матча. Помимо встречи с Нидерландами, команде предстоят поединки против Греции и Сербии. Причём с греческой сборной немцы встретятся дважды — дома и на выезде.

Расписание первых матчей сборной Германии при Юргене Клоппе

24 сентября — Нидерланды — Германия (Лига наций УЕФА, группа 2);

27 сентября — Германия — Греция;

1 октября — Германия — Сербия;

4 октября — Греция — Германия.

Эти встречи станут первым серьёзным испытанием для нового тренерского штаба Клоппа, которому предстоит в короткие сроки перестроить игру национальной команды и заложить фундамент для будущих успехов.

Назначение Клоппа последовало после неудачного выступления Германии на чемпионате мира 2026 года, где команда завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала. Руководство Немецкого футбольного союза рассчитывает, что один из самых успешных тренеров современности сможет вернуть сборную в число лидеров мирового футбола.

Контракт Юргена Клоппа рассчитан до 2030 года, поэтому предстоящие матчи Лиги наций рассматриваются не только как возможность успешно стартовать в турнире, но и как первый шаг в долгосрочном проекте по обновлению немецкой сборной.