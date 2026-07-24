«Зенит» вступил в борьбу за звезду «Ботафого»: конкуренцию составил «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 24-07-2026 19:02

Полузащитник «Ботафого» Данило оказался в центре внимания сразу нескольких известных клубов. По информации Transfer News Live со ссылкой на BBC Sport, за 25-летнего бразильца уже поступили предложения от петербургского «Зенита» и «Палмейраса», однако борьба за футболиста только набирает обороты.

Сообщается, что оба клуба готовы заплатить за хавбека около 29 миллионов евро. Тем не менее этого предложения может оказаться недостаточно, поскольку руководство «Ботафого» не спешит расставаться с одним из ключевых игроков команды.

В гонку за Данило также включился английский «Манчестер Юнайтед». По данным источника, манкунианцы продолжают искать усиление в центр поля и внимательно следят за ситуацией вокруг бразильского футболиста, рассматривая его в качестве одного из кандидатов на летний трансфер.

При этом руководство «Ботафого» отдаёт предпочтение продаже игрока за пределы Бразилии. Именно поэтому вероятность перехода в европейский клуб выглядит более высокой, чем трансфер в «Палмейрас», который также проявляет серьёзный интерес к полузащитнику.

Ранее владелец «Ботафого» Джон Текстор уже обозначил позицию клуба относительно будущего Данило. По его словам, сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, составляет 200 миллионов евро, что значительно превышает предложения потенциальных покупателей.

Несмотря на столь высокую клаусулу, интерес со стороны европейских клубов продолжает расти. Если переговоры активизируются в ближайшие недели, Данило может стать одним из самых обсуждаемых участников летнего трансферного окна, а борьба между «Зенитом», «Манчестер Юнайтед» и другими претендентами обещает стать одной из самых интригующих трансферных историй этого лета.