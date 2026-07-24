«Атлетико» заинтересовался Санчо: переход возможен без трансферной компенсации

Дата публикации: 24-07-2026 19:05

Джейдон Санчо остаётся одним из самых привлекательных свободных агентов нынешнего трансферного рынка. После окончания контракта с «Манчестер Юнайтед» английский вингер продолжает выбирать новый клуб, а число претендентов на его подписание постепенно увеличивается.

По информации Bild, серьёзный интерес к футболисту проявляет мадридский «Атлетико». Руководство испанского клуба рассматривает 26-летнего англичанина как одного из кандидатов на усиление линии атаки перед новым сезоном. Пока переговоры находятся на ранней стадии: представители «матрасников» внимательно изучают ситуацию, но официального предложения самому игроку или его агентам ещё не направляли.

Одновременно за развитием событий следит и дортмундская «Боруссия», где Санчо уже выступал ранее. В немецком клубе не скрывают желания вернуть футболиста, однако готовы сделать это только на своих финансовых условиях.

По данным источника, руководство «Боруссии» рассчитывает существенно сократить расходы на контракт игрока. Англичанину предлагают базовую зарплату около 5 миллионов евро в год, при этом значительная часть дохода должна зависеть от его выступлений, количества матчей и спортивных результатов команды.

Кроме того, несмотря на статус свободного агента, в Дортмунде не намерены выплачивать Санчо дополнительный подписной бонус, что также может стать одним из ключевых факторов при принятии решения.

Преимущество для потенциальных покупателей заключается в том, что футболист доступен без трансферной компенсации. После завершения соглашения с «Манчестер Юнайтед» в начале июля он получил право самостоятельно выбирать новое место продолжения карьеры.

В ближайшие недели борьба за Санчо может заметно активизироваться. Если «Атлетико» перейдёт от интереса к конкретным переговорам, мадридский клуб способен стать серьёзным конкурентом «Боруссии». Самому футболисту предстоит решить, что для него важнее — шанс попробовать себя в чемпионате Испании или возвращение в хорошо знакомый Дортмунд, где он уже провёл лучшие годы своей карьеры.