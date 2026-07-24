Официально: Марк ван Боммел возглавил сборную Бельгии

Дата публикации: 24-07-2026 19:11

Королевская футбольная ассоциация Бельгии официально объявила о назначении Марка ван Боммела главным тренером национальной сборной. Бывший полузащитник сборной Нидерландов приступит к работе 15 августа 2026 года, а его контракт рассчитан до завершения чемпионата Европы 2028 года.

Назначение 49-летнего специалиста знаменует начало нового этапа для бельгийской сборной, которая рассчитывает вновь стать одним из лидеров европейского футбола после смены тренерского штаба.

В официальном заявлении федерации подчёркивается, что выбор пал на ван Боммела благодаря его успешной работе на клубном уровне и умению строить конкурентоспособные команды. За последние годы нидерландский специалист успел поработать с ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном».

Наиболее яркого успеха в тренерской карьере он добился именно в Бельгии. Под руководством ван Боммела «Антверпен» провёл один из лучших сезонов в своей истории, оформив золотой дубль в кампании-2022/2023. Команда выиграла чемпионат страны и Кубок Бельгии, вернувшись в число ведущих клубов национального футбола.

Одновременно с назначением нового главного тренера был объявлен и состав его помощников. В тренерский штаб сборной вошли известные в прошлом футболисты и специалисты Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд, которые будут отвечать за различные направления подготовки команды.

Перед новым наставником стоит непростая задача — провести смену поколений и вернуть «красных дьяволов» в борьбу за крупные международные трофеи. Долгосрочный контракт до Евро-2028 свидетельствует о том, что бельгийская федерация делает ставку на постепенное развитие команды, а не на быстрый результат.

Первые матчи под руководством Марка ван Боммела станут важным этапом в подготовке сборной Бельгии к следующему международному циклу. От нового тренерского штаба ожидают не только успешных результатов, но и формирования современной команды, способной вновь претендовать на высокие места на крупнейших турнирах Европы и мира.