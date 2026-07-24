Сенегал не сдаётся: CAS определит законного победителя Кубка Африки-2025

Дата публикации: 24-07-2026 19:14

История с финалом Кубка африканских наций 2025 года ещё далека от завершения. Спортивный арбитражный суд (CAS) официально назначил дату слушаний по делу, которое должно определить, кто является законным обладателем главного футбольного трофея Африки.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, заседание состоится 8 октября. В разбирательстве примут участие Федерация футбола Сенегала, Конфедерация африканского футбола (КАФ) и Королевская марокканская федерация футбола.

Главной темой слушаний станет апелляция сенегальской стороны, которая требует отменить решение КАФ о лишении команды чемпионского титула. Сенегал настаивает, что победа в финальном матче была добыта по спортивному принципу, тогда как конфедерация впоследствии присудила трофей сборной Марокко.

Стороны не смогли договориться об ускоренном рассмотрении дела, поэтому процесс будет проходить в обычном порядке в соответствии с регламентом спортивного арбитража. Заседание состоится в закрытом формате, после чего арбитры приступят к изучению материалов и вынесению окончательного решения.

Основанием для судебного разбирательства стали события одного из самых скандальных финалов в истории турнира. При счёте 0:0 уже в компенсированное время второго тайма главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. Это решение вызвало бурную реакцию игроков, которые в знак протеста покинули поле.

Лишь после длительных переговоров и убеждений со стороны капитана команды Садио Мане сенегальские футболисты согласились продолжить встречу. Однако назначенный пенальти реализован не был — полузащитник сборной Марокко Браим Диас попытался исполнить удар в стиле «паненки», но не сумел переиграть голкипера.

Матч перешёл в дополнительное время, где победный мяч забил Идрисса Гейе. Гол полузащитника принёс Сенегалу победу со счётом 1:0, однако позже результат встречи был аннулирован решением КАФ, а чемпионский титул был передан сборной Марокко.

Теперь именно Спортивному арбитражному суду предстоит поставить точку в одном из самых резонансных футбольных споров последних лет. Решение CAS может не только определить обладателя Кубка африканских наций 2025 года, но и стать важным прецедентом для рассмотрения подобных конфликтов в международном футболе.