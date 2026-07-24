Из-за концерта Канье Уэста «Кайрат» лишился домашнего стадиона в Лиге чемпионов

Дата публикации: 24-07-2026 19:18

Казахстанский «Кайрат» не сможет принять возможный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на своём домашнем стадионе в Алматы. Причиной стала подготовка к концерту американского рэпера Канье Уэста, который запланирован на 14 августа на Центральном стадионе города.

О смене места проведения потенциальной еврокубковой встречи официально сообщила пресс-служба клуба. В связи с масштабным музыкальным мероприятием арена будет недоступна для подготовки и проведения футбольного матча, поэтому руководство «Кайрата» обратилось в УЕФА с просьбой изменить место проведения игры.

После рассмотрения обращения европейский футбольный союз дал согласие на перенос встречи. Если алматинский клуб пробьётся в третий квалификационный раунд, домашний матч состоится не в Алматы, а в Туркестане на стадионе «Туркестан Арена».

В клубе уточнили, что точная дата, время начала игры и информация о продаже билетов будут опубликованы позднее, когда станет известен дальнейший путь команды в нынешнем розыгрыше турнира.

Пока «Кайрат» продолжает борьбу за выход в следующий этап Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде чемпион Казахстана уверенно прошёл черногорскую «Сутьеску», одержав две победы — 2:1 и 2:0.

Во втором раунде команда столкнулась с более серьёзным сопротивлением. Первый матч против кипрской «Омонии» завершился минимальным поражением со счётом 0:1, поэтому судьба путёвки в следующий этап определится в ответной встрече, которая состоится 29 июля.

В случае успешного прохождения кипрского клуба «Кайрат» продолжит борьбу уже в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако впервые в нынешнем еврокубковом сезоне проведёт домашнюю игру за пределами Алматы. Необычная ситуация, вызванная совпадением футбольного календаря с крупным концертным событием, стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней в казахстанском спорте.

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