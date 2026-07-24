«Манчестер Сити» следит за звездой «Барселоны»: Берналь может сменить Ла Лигу на АПЛ

Дата публикации: 24-07-2026 22:30

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь оказался в сфере интересов «Манчестер Сити». Английский клуб внимательно следит за развитием карьеры молодого испанца и рассматривает его в качестве одного из кандидатов на усиление средней линии в случае возможного ухода Родри.

Как сообщает Sport.es, руководство «горожан» уже анализирует потенциальные варианты замены своему ключевому опорному полузащитнику. Одним из наиболее привлекательных кандидатов считается именно Берналь, который за последний сезон сумел закрепиться в составе каталонского клуба и привлечь внимание ведущих европейских команд.

При этом интерес к футболисту не ограничивается только «Манчестер Сити». По информации источника, за ситуацией вокруг хавбека также внимательно наблюдают и другие представители английской Премьер-лиги, рассчитывая воспользоваться возможностью подписать одного из самых перспективных игроков испанского футбола.

Берналь является воспитанником знаменитой академии «Барселоны» и считается одним из главных молодых талантов клуба. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт пять голов и одну результативную передачу.

Несмотря на интерес со стороны зарубежных клубов, положение игрока в «Барселоне» остаётся достаточно прочным. Его контракт с каталонцами действует до лета 2029 года, поэтому потенциальным покупателям придётся вести переговоры с испанским клубом, который не обязан расставаться со своим воспитанником.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Марка Берналя оценивается в 30 миллионов евро. Если ситуация с будущим Родри действительно изменится, полузащитник «Барселоны» может стать одной из главных трансферных целей «Манчестер Сити» в ближайшее время.