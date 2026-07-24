После слухов о конфликте Мареска высказался об уходе из «Челси»

Дата публикации: 24-07-2026 22:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска впервые подробно высказался о своём уходе из «Челси» и объяснил, почему решил принять предложение действующего чемпиона Англии. Итальянский специалист дал понять, что не испытывает негативных эмоций по отношению к своему бывшему клубу, несмотря на многочисленные слухи о разногласиях с руководством.

В последние недели британские СМИ неоднократно сообщали, что расставание Марески с «Челси» сопровождалось внутренними конфликтами. Однако сам наставник предпочёл не развивать эту тему и подчеркнул, что с уважением относится ко всем командам, в которых работал.

«Мне очень повезло с моими предыдущими клубами — «Лестером» и «Челси». Считаю, что в обоих случаях мы проделали отличную работу. У каждой команды была своя философия, понятная игровая идентичность и определённые успехи. Я рад, что был частью этих проектов. Сейчас же я полностью сосредоточен на работе в «Манчестер Сити». Больше мне нечего добавить», — заявил Мареска.

Итальянец также объяснил, почему, по его мнению, руководство «горожан» остановило выбор именно на его кандидатуре. По словам тренера, клуб увидел в его футбольных принципах преемственность с тем стилем игры, который команда демонстрировала ранее.

Мареска отметил, что его команды всегда делают ставку на высокий прессинг, агрессивную игру без мяча и стремление контролировать ход встречи. Именно такая философия, по мнению специалиста, стала одной из главных причин его назначения.

«И в «Лестере», и в «Челси» существовала чёткая игровая модель. Думаю, именно поэтому «Манчестер Сити» выбрал меня. В клубе увидели схожие идеи с теми, которые уже были заложены раньше. Мы всегда стремимся активно бороться за мяч, навязывать сопернику свой футбол и добиваться главной цели — побеждать», — подчеркнул тренер.

Мареска возглавлял «Челси» с 2024 по 2026 год, после чего принял предложение «Манчестер Сити». Теперь перед итальянским специалистом стоит задача сохранить высокий уровень игры команды и продолжить успешные традиции клуба, одновременно внедряя собственные тактические идеи и развивая новый проект на «Этихаде».