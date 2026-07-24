Первый матч нового сезона РПЛ завершился победой ЦСКА над «Балтикой»

Дата публикации: 24-07-2026 22:44

Новый сезон Российской Премьер-Лиги официально открыт. В стартовом матче чемпионата московский ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1, успешно начав борьбу за высокие места в турнирной таблице.

Встреча началась с настоящего шока для хозяев. Уже на 35-й секунде нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор воспользовался ошибкой обороны армейцев и отправил мяч в сетку, забив один из самых быстрых голов в истории стартовых матчей РПЛ.

ЦСКА постепенно перехватил инициативу и вскоре был близок к тому, чтобы восстановить равновесие. На 27-й минуте Данила Козлов поразил ворота гостей, однако после просмотра видеоповтора арбитр Иван Абросимов отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.

Несмотря на неудачу, давление красно-синих продолжилось. Уже через несколько минут защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон срезал мяч в собственные ворота, и счёт стал равным. Этот эпизод стал переломным моментом встречи и заметно изменил ход игры.

Ещё до перерыва армейцы сумели выйти вперёд. На 36-й минуте Кирилл Глебов оказался в нужном месте в штрафной площади и точным ударом завершил очередную атаку ЦСКА, установив окончательный счёт первого тайма — 2:1.

После возобновления игры «Балтика» попыталась вернуть интригу. Чинонсо Оффор вновь отправил мяч в ворота хозяев и, казалось, оформил дубль, однако вмешательство системы VAR вновь изменило развитие событий. После проверки судейская бригада зафиксировала офсайд, и гол был отменён.

Оставшееся время ЦСКА уверенно контролировал ход встречи и не позволил сопернику создать достаточное количество опасных моментов для спасения матча. Финальный свисток зафиксировал победу московской команды со счётом 2:1.

Таким образом, армейцы начали сезон-2026/2027 с трёх очков, тогда как «Балтика», несмотря на яркое начало и быстрый гол, осталась без набранных баллов. Матч запомнился высокой интенсивностью, двумя отменёнными голами после вмешательства VAR и волевым характером победы ЦСКА, который успешно открыл новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги.