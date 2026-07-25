Роналду лично уговаривает Бруну Фернандеша перейти в «Аль-Наср»

Дата публикации: 25-07-2026 11:08

Криштиану Роналду активно участвует в попытках «Аль-Насра» подписать капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. По данным 365Scores, легендарный португалец лично убеждает своего партнёра по национальной сборной продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии уже в нынешнее трансферное окно.

Руководство «Аль-Насра» рассчитывает воспользоваться неопределённостью вокруг будущего полузащитника в английском клубе. По информации источника, переговоры между Фернандешем и «Манчестер Юнайтед» о новом контракте пока не принесли результата, что открыло для саудовского клуба возможность включиться в борьбу за одного из лидеров манкунианцев.

Особую роль в потенциальной сделке играет именно Роналду. Нападающий заинтересован в том, чтобы вновь выступать вместе с Фернандешем не только в составе сборной Португалии, но и на клубном уровне. Сообщается, что форвард лично поддерживает контакт с полузащитником, пытаясь убедить его принять предложение «Аль-Насра».

Несмотря на интерес со стороны клуба из Эр-Рияда, ситуация остаётся неоднозначной. Ранее в СМИ появлялась информация, что сам Фернандеш склоняется к тому, чтобы продолжить выступления за «Манчестер Юнайтед» и не рассматривает уход как приоритетный вариант.

Бруну защищает цвета английского гранда с января 2020 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. В прошедшем сезоне 31-летний хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 22 голевые передачи, вновь подтвердив статус одного из лучших плеймейкеров клуба.

Контракт португальца с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2027 года, поэтому английский клуб сохраняет сильные позиции на переговорах. В то же время отсутствие соглашения о продлении договора может подтолкнуть руководство к рассмотрению выгодных предложений, если они поступят до закрытия трансферного окна.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Бруну Фернандеша составляет 35 миллионов евро. Если «Аль-Насру» удастся воспользоваться затянувшимися переговорами с «Манчестер Юнайтед», переход португальца может стать одним из самых громких трансферов этого лета, а Роналду вновь получит возможность играть рядом со своим многолетним партнёром по национальной команде.