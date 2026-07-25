«Арсенал» рассчитывает воспользоваться ситуацией вокруг Альвареса и «Барселоны»

Дата публикации: 25-07-2026 11:11

Лондонский «Арсенал» намерен включиться в борьбу за нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса и уже разрабатывает стратегию, которая может позволить оформить один из самых громких трансферов нынешнего лета. По информации Sport.es, ссылающегося на The Times, английский клуб рассчитывает выйти на сделку в самый подходящий момент.

По данным источника, руководство «канониров» не собирается форсировать переговоры. В Лондоне предпочитают дождаться, пока окончательно прояснится ситуация с возможным переходом аргентинца в «Барселону». Если каталонский клуб не сможет договориться с «Атлетико» или сам футболист откажется от такого варианта, «Арсенал» планирует оперативно представить своё предложение.

В английском клубе уверены, что у них появится шанс убедить обе стороны сделки. Руководство рассчитывает подготовить условия, которые устроят не только самого Альвареса, но и мадридский клуб. При этом в «Арсенале» надеются, что «Атлетико» и дальше будет придерживаться своей позиции и не согласится отпускать одного из лидеров в стан прямого конкурента по чемпионату Испании.

Именно поэтому лондонцы внимательно следят за развитием переговоров между мадридским и каталонским клубами. Если переход в «Барселону» окончательно сорвётся, «Арсенал» намерен максимально быстро активизировать переговорный процесс и постараться закрыть сделку уже в августе. Ключевым фактором при этом станет желание самого футболиста сменить команду.

Ранее сообщалось, что Альварес предпочитал продолжить карьеру в Испании. Помимо «Барселоны», интерес к чемпиону мира проявлял и мадридский «Реал», однако руководство «Атлетико» не рассматривает вариант продажи одного из своих ведущих игроков принципиальным соперникам. Также в числе претендентов на аргентинского форварда назывался французский «Пари Сен-Жермен».

Несмотря на высокую конкуренцию, именно Хулиан Альварес считается приоритетной целью «Арсенала» для усиления атакующей линии. В клубе рассматривают аргентинца как футболиста, способного существенно повысить результативность команды и стать ключевой фигурой в борьбе за трофеи.

Напомним, летом 2024 года «Атлетико» приобрёл нападающего у «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро. В сезоне-2025/2026 Альварес подтвердил свой высокий уровень, приняв участие в 49 матчах во всех турнирах. За этот период он забил 20 голов и отдал девять результативных передач, вновь доказав, что входит в число самых эффективных форвардов европейского футбола.