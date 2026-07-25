МОК отказался расследовать дело Инфантино после громкого скандала на ЧМ-2026

Дата публикации: 25-07-2026 11:14

Международный олимпийский комитет не станет проводить этическое расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино после событий, произошедших во время чемпионата мира 2026 года. Как сообщает The Athletic, в МОК пришли к выводу, что рассмотрение подобных вопросов не входит в полномочия комиссии по этике организации.

По данным источника, специалисты комитета изучили поступившее обращение, однако не нашли оснований для начала официальной проверки. В результате жалоба была отклонена без открытия дисциплинарного производства.

Поводом для обращения стала инициатива правозащитной организации FairSquare, которая потребовала оценить действия главы ФИФА после громких заявлений президента США Дональда Трампа. Политик утверждал, что лично связывался с Инфантино и просил пересмотреть дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

Именно возможное вмешательство в дисциплинарный процесс вызвало широкий общественный резонанс. Представители FairSquare сочли, что ситуация требует независимой оценки, и направили жалобу в МОК, аргументировав это тем, что футбол входит в программу Олимпийских игр, а олимпийское движение должно реагировать на вопросы, связанные с принципами честной спортивной борьбы.

Однако в Международном олимпийском комитете не согласились с такой трактовкой. После анализа материалов организация пришла к выводу, что разбирательство по данному эпизоду не относится к её юрисдикции, поэтому инициировать этическую процедуру против президента ФИФА не будут.

При этом история на этом не завершилась. Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс заявила о намерении добиваться отдельного расследования уже внутри футбольных структур. По её словам, жалоба на отмену дисквалификации Балогуна будет направлена в комитет по этике ФИФА, который, как ожидается, рассмотрит обстоятельства этого решения.

Таким образом, МОК фактически отказался вмешиваться в резонансный конфликт, однако вопрос вокруг возможного влияния на дисциплинарные решения во время чемпионата мира 2026 года остаётся открытым. Теперь дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, решит ли комитет по этике ФИФА начать собственное разбирательство в отношении обстоятельств отмены дисквалификации американского футболиста.