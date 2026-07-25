Фабрицио Романо: «Коло-Коло» договорился о подписании сенсации ЧМ-2026

Дата публикации: 25-07-2026 11:17

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, ярко проявивший себя на чемпионате мира 2026 года, в ближайшее время станет игроком чилийского гранда «Коло-Коло». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли принципиальной договорённости, а официальное оформление сделки ожидается в ближайшие дни.

Сообщается, что клуб и 40-летний голкипер согласовали основные условия сотрудничества. Сейчас остаётся завершить формальности: подписать необходимые документы и пройти медицинское обследование. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, Возинья официально присоединится к новой команде уже в ближайшие выходные.

По данным источников, инициатива приглашения опытного голкипера исходила лично от президента «Коло-Коло» Анибаля Мосы. Руководство клуба считает, что опыт международных турниров и лидерские качества вратаря помогут команде в борьбе за внутренние трофеи и успешное выступление на международной арене.

Интересно, что до появления варианта с чилийским клубом главным претендентом на подписание Возиньи назывался американский «Интер Майами», где выступает Лионель Месси. Однако в итоге футболист сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Южной Америке и, как сообщается, уже готов к новому этапу своей профессиональной биографии.

Широкую известность Возинья получил после выступления на чемпионате мира 2026 года. Голкипер стал одним из главных открытий турнира, проведя четыре матча в составе сборной Кабо-Верде. В двух встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, а уверенная игра помогла национальной команде добиться исторического результата.

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира и сумела выйти в плей-офф. Путь команды завершился в стадии 1/16 финала, где она в напряжённом матче уступила сборной Аргентины со счётом 2:3, оставив после себя яркое впечатление.

Последним клубом Возиньи был португальский «Шавиш», выступающий во втором по силе дивизионе страны. После окончания сезона контракт опытного вратаря истёк, и он получил статус свободного агента, что позволило «Коло-Коло» начать переговоры без необходимости выплачивать трансферную компенсацию.

Если переход будет официально подтверждён, для чилийского клуба это станет одним из самых заметных подписаний нынешнего трансферного окна. «Коло-Коло» получит голкипера с богатым международным опытом, который доказал свой высокий уровень на крупнейшем футбольном турнире планеты и способен усилить команду в решающих матчах сезона.