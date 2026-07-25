«Ювентус» готовит перестройку в воротах: Трубин оказался среди главных кандидатов

Дата публикации: 25-07-2026 11:20

Руководство «Ювентуса» продолжает работу над усилением состава и сосредоточило внимание на поиске нового голкипера. По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб уже начал изучать возможные варианты и запросил информацию сразу по двум перспективным вратарям — Анатолию Трубину из «Бенфики» и Дзиону Судзуки, защищающему цвета «Пармы».

Несмотря на интерес к обоим футболистам, в Турине по-прежнему рассматривают в качестве приоритетной цели другого кандидата. Главным желанием «Ювентуса» остаётся подписание чемпиона мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который выступает за английскую «Астон Виллу».

Однако переговоры по аргентинскому голкиперу пока не продвинулись до стадии соглашения. По данным источника, клубы ещё не смогли найти компромисс по условиям потенциальной сделки, поэтому руководство «бьянконери» параллельно оценивает альтернативные варианты на случай, если трансфер Мартинеса окажется невозможным.

Одним из таких вариантов стал украинский вратарь Анатолий Трубин. Голкипер уверенно проявил себя после перехода в «Бенфику» и продолжает привлекать внимание ведущих европейских клубов. Его стабильная игра в чемпионате Португалии и на международной арене сделала 25-летнего футболиста одним из самых востребованных представителей своего амплуа.

Трубин присоединился к «Бенфике» летом 2023 года, перейдя из донецкого «Шахтёра» за 10 миллионов евро. С тех пор он закрепился в роли основного вратаря лиссабонской команды, а его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года, что усиливает переговорные позиции португальцев.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинского голкипера составляет 25 миллионов евро. При этом интерес «Ювентуса» пока носит ознакомительный характер — туринцы собирают информацию сразу по нескольким кандидатам, чтобы выбрать оптимальное решение для усиления вратарской позиции.

Ожидается, что ситуация может получить развитие уже в ближайшие недели. Если переговоры по Эмилиано Мартинесу окончательно зайдут в тупик, «Ювентус» способен активизировать контакты с «Бенфикой» или «Пармой», чтобы как можно быстрее закрыть вопрос с новым первым номером перед стартом сезона.