«ПСЖ» рискует потерять Забарного: интерес к украинцу проявил «Ливерпуль»

Дата публикации: 25-07-2026 11:22

Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Украины Илья Забарный оказался в числе потенциальных трансферных целей «Ливерпуля». По информации Foot01, английский клуб внимательно анализирует возможность подписания 23-летнего футболиста и уже получил информацию о его доступности на рынке.

Как утверждает источник, в последние недели представители украинского защитника вышли на руководство мерсисайдцев и предложили кандидатуру игрока. Между сторонами уже состоялись предварительные контакты, в ходе которых обсуждались возможные перспективы будущего сотрудничества.

Интерес «Ливерпуля» к Забарному во многом связан с главным тренером команды Антони Ираолой. Испанский специалист хорошо знаком с возможностями защитника ещё по совместной работе в «Борнмуте», где украинец сумел проявить себя в английской Премьер-лиге и зарекомендовал себя как один из самых перспективных центральных защитников чемпионата.

Несмотря на активность со стороны английского клуба, потенциальная сделка выглядит крайне непростой. Минувшим летом «Пари Сен-Жермен» инвестировал значительную сумму в приобретение Забарного, заплатив «Борнмуту» 57 миллионов евро. В Париже рассматривают украинца как важную часть долгосрочного проекта, поэтому не намерены отпускать игрока без предложения, которое полностью устроит руководство клуба.

Забарный присоединился к чемпионам Франции летом 2025 года и уже успел закрепиться в составе команды. За это время защитник провёл 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом, став одним из ключевых игроков оборонительной линии парижан.

Дополнительным фактором в пользу сохранения футболиста является действующий контракт. Соглашение Забарного с «ПСЖ» рассчитано до лета 2030 года, поэтому французский клуб находится в сильной переговорной позиции и не испытывает необходимости рассматривать предложения о продаже.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинского защитника оценивается в 40 миллионов евро. Однако, учитывая сумму, ранее выплаченную за его трансфер, а также статус одного из самых перспективных игроков своего амплуа, потенциальным покупателям, включая «Ливерпуль», придётся подготовить значительно более выгодное предложение, если они действительно захотят добиться перехода Забарного уже в это трансферное окно.