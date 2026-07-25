Тренер киевского «Динамо» обвинил фанатов ПАОКа в провокации из-за российского флага

Дата публикации: 25-07-2026 11:25

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал инцидент, произошедший во время первого матча квалификации Лиги Европы против ПАОКа. Наставник украинской команды назвал появление российского флага на одной из трибун преднамеренной акцией со стороны части греческих болельщиков.

По словам Костюка, произошедшее не было случайностью. Он считает, что демонстрация флага носила провокационный характер и была направлена на то, чтобы вызвать эмоциональную реакцию у представителей украинского клуба и его поклонников.

«Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Во время матча наши болельщики переместились ближе к этой трибуне, а после финального свистка своё возмущение выразили и футболисты. Для нас это очень неприятная ситуация», — заявил Костюк.

Матч прошёл в польском Люблине, где «Динамо» проводит домашние еврокубковые встречи. Во время игры на трибуне с болельщиками ПАОКа был замечен российский флаг, после чего на стадионе возникло напряжение. Эпизод вызвал негативную реакцию как среди украинских фанатов, так и среди игроков киевской команды.

Сам матч завершился победой ПАОКа со счётом 3:2. Несмотря на поражение, «Динамо» сохранило шансы на выход в следующий этап турнира, поскольку судьба противостояния решится в ответной встрече.

Вторая игра между командами состоится 30 июля в Греции. Ожидается, что после резонансного инцидента внимание к ответному матчу будет приковано не только из-за спортивной интриги, но и в связи с вопросами обеспечения порядка и поведения болельщиков на трибунах.