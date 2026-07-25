«Реал» нацелился на новую звезду: Моуринью одобрил покупку Диоманда

Дата публикации: 25-07-2026 11:31

Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания крайнего нападающего «Лейпцига» Яна Диоманда. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, кандидатура 19-летнего футболиста полностью одобрена главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью, который считает игрока идеальным усилением атакующей линии команды.

По данным источника, португальский специалист уже донёс до руководства клуба своё видение дальнейшего развития состава. Моуринью рассчитывает добавить команде ещё больше скорости, динамики и вариативности в нападении, поэтому настаивает на приобретении молодого вингера, способного усилить игру на флангах.

Внутри клуба Диоманд рассматривается как один из ключевых трансферных приоритетов нынешнего лета. В «Реале» уверены, что футболист обладает всеми качествами, необходимыми для успешного выступления на самом высоком уровне, а его возраст позволяет рассчитывать на долгосрочное развитие.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что мадридский клуб готов выделить на потенциальную сделку около 100 миллионов евро. Если переговоры перейдут в активную фазу, трансфер может стать одним из самых дорогих в текущее трансферное окно.

Минувший сезон стал для Диоманда настоящим прорывом. В составе «Лейпцига» молодой нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей и 10 голевых передач. Высокая результативность и стабильная игра сделали его одним из самых востребованных молодых футболистов Европы.

Дополнительным фактором, осложняющим возможный переход, является долгосрочный контракт игрока с немецким клубом. Действующее соглашение Диоманда с «Лейпцигом» рассчитано до лета 2030 года, поэтому руководство немецкой команды не испытывает необходимости продавать одного из своих лидеров и намерено вести переговоры только при действительно выгодном предложении.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего вингера составляет 90 миллионов евро, что практически соответствует сумме, которую, по информации СМИ, готов предложить «Реал». Если мадридский клуб официально выйдет на переговоры, борьба за одного из самых перспективных атакующих игроков Европы может стать одной из главных трансферных историй этого лета.