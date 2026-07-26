«Ювентус» рассматривает необычную сделку ради подписания Дзиона Судзуки

Дата публикации: 26-07-2026 07:42

Туринский «Ювентус» продолжает работу над усилением состава перед новым сезоном и определился с одним из приоритетов на позицию вратаря. По информации Sky Sport Italia, руководство клуба проявляет серьёзный интерес к голкиперу «Пармы» и сборной Японии Дзиону Судзуки.

Сообщается, что «бьянконери» рассматривают различные варианты оформления сделки. Помимо денежной компенсации, туринский клуб может предложить «Парме» нескольких своих футболистов, чтобы снизить стоимость трансфера. При этом борьба за японского голкипера обещает быть непростой — за развитием ситуации внимательно наблюдают представители нескольких клубов английской Премьер-лиги, которые также заинтересованы в его подписании.

За последний год Судзуки заметно укрепил свою репутацию. Именно он был основным вратарём национальной команды Японии на чемпионате мира 2026 года, подтвердив статус одного из самых перспективных голкиперов своего поколения.

Контракт 22-летнего футболиста с «Пармой» действует до лета 2029 года, поэтому итальянский клуб не испытывает необходимости срочно расставаться со своим первым номером. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость японца оценивается в 30 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих азиатских вратарей на рынке.

Напомним, по итогам сезона Серии А «Ювентус» набрал 69 очков и финишировал на шестой строчке турнирной таблицы. В клубе рассчитывают усилить конкуренцию в составе и точечно укрепить ключевые позиции, чтобы успешнее выступить в следующем сезоне как на внутренней арене, так и в еврокубках.