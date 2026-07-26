«Динамо» Махачкала вырвало победу у «Факела» и успешно стартовало в новом сезоне РПЛ

Дата публикации: 26-07-2026 01:26

Махачкалинское «Динамо» успешно начало выступление в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, одержав непростую выездную победу над воронежским «Факелом». Встреча первого тура, прошедшая на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась волевым успехом команды Вадима Евсеева со счётом 2:1.

Хозяева активнее начали матч и сумели открыть счёт уже в середине первого тайма. На 21-й минуте отличился полузащитник Вячеслав Якимов, который точным ударом вывел «Факел» вперёд и подарил болельщикам надежду на успешный старт чемпионата.

Однако преимущество воронежцев оказалось недолгим. Спустя девять минут защитник Юрий Журавлёв срезал мяч в собственные ворота, и автогол позволил махачкалинской команде восстановить равновесие ещё до перерыва.

Во второй половине встречи инициативой постепенно завладели гости. На 79-й минуте решающий момент создал защитник Александр Сандрачук, который отправил мяч в сетку и принёс «Динамо» победу в стартовом туре чемпионата.

Благодаря этому успеху команда Вадима Евсеева набрала первые три очка в сезоне и поднялась на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» после домашнего поражения остался без набранных баллов и расположился на 15-й позиции, начав чемпионат с неудачного результата.