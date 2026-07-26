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Стало известно, почему Сергей Ребров до сих пор не возглавил новый клуб

Дата публикации: 26-07-2026 01:33

 

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров по-прежнему остаётся без нового места работы, однако говорить о паузе в карьере или её завершении преждевременно. Интерес к опытному специалисту сохраняется, а сам наставник готов рассмотреть варианты продолжения тренерской деятельности.

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал слухи, появившиеся в последние дни, и заявил, что информация о намерении Реброва временно отойти от работы не соответствует действительности. По его словам, 52-летний тренер не планирует завершать карьеру и открыт для новых предложений.

При этом агент отметил, что на сегодняшний день специалист ещё не получил варианта, который полностью соответствовал бы его профессиональным амбициям и ожиданиям. Именно поэтому Ребров пока не подписал контракт с новым клубом или национальной командой.

Во время работы со сборной Украины тренерский штаб Реброва, согласно имеющимся данным, зарабатывал около 2 миллионов евро в год. Национальную команду специалист возглавлял с 2023 по 2026 год, после чего покинул свой пост.

Тренерская карьера Реброва началась в 2014 году в киевском «Динамо». Позднее он успешно работал в саудовском «Аль-Ахли», венгерском «Ференцвароше» и эмиратском «Аль-Айне», где завоевал несколько трофеев и укрепил свою репутацию одного из самых востребованных тренеров региона. Теперь бывший наставник сборной Украины ожидает новый вызов, который позволит ему продолжить карьеру на высоком уровне.

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