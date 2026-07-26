Италия продолжает поиски тренера: Тьяго Мотта сказал «нет» национальной команде

Дата публикации: 26-07-2026 01:25

Поиски нового главного тренера сборной Италии продолжаются. Одним из основных претендентов на этот пост считался бывший наставник «Ювентуса» Тьяго Мотта, однако специалист решил отказаться от предложения национальной федерации.

Как сообщает Corriere dello Sport, представители Итальянской федерации футбола вышли на связь с 43-летним тренером и предложили ему возглавить национальную команду. Несмотря на высокий статус должности, Мотта поблагодарил за доверие, но не стал принимать предложение.

После отказа экс-наставника «Ювентуса» федерация оперативно пересмотрела список кандидатов. По данным источника, главным фаворитом на пост нового рулевого «Скуадры адзурры» теперь считается Андреа Пирло, который может получить шанс вернуть сборную на лидирующие позиции.

Поиск нового тренера для национальной команды оказался непростым. Ранее руководство федерации уже предпринимало попытки договориться с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой, однако оба именитых специалиста также отказались возглавить сборную Италии.

Теперь внимание руководства сосредоточено на кандидатуре Пирло. В ближайшее время федерация намерена активизировать переговоры, чтобы как можно скорее определиться с новым главным тренером и начать подготовку команды к предстоящим официальным турнирам.