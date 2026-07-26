«Спартак» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, разгромив «Родину» на домашнем поле

Дата публикации: 26-07-2026 01:29

Московский «Спартак» успешно открыл новый сезон Российской Премьер-Лиги, уверенно разобравшись с «Родиной» в матче первого тура. Встреча, прошедшая на «Лукойл Арене», завершилась победой красно-белых со счётом 3:0, а хозяева с первых минут подтвердили статус фаворита.

Первый гол зрители увидели на 24-й минуте. Полузащитник Маркиньос воспользовался своим моментом и точным ударом вывел команду Деяна Станковича вперёд, задав тон дальнейшему развитию событий.

Одним из ключевых эпизодов первого тайма стало решение главного арбитра Рафаэля Шафеева после просмотра видеоповтора. Изначально судья назначил пенальти в ворота «Спартака», однако после вмешательства VAR изменил своё решение. Повтор показал, что Маркиньос сыграл в мяч, чисто остановив атаку форварда «Родины» Артёма Максименко.

После перерыва хозяева продолжили контролировать игру и в концовке окончательно сняли вопросы о победителе. На 79-й минуте Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых, а спустя семь минут Данил Пруцев поставил эффектную точку в матче, оформив третий гол своей команды.

Благодаря уверенной победе «Спартак» набрал первые три очка в чемпионате и начал сезон с убедительного результата. Во втором туре московский клуб сыграет на выезде против «Ахмата» 2 августа. «Родина», которая в прошлом сезоне стала победителем Первой лиги и впервые поднялась в элитный дивизион, попытается реабилитироваться в домашнем матче с «Ростовом», запланированном на 31 июля.