Лионель Месси не сыграет в Матче всех звёзд МЛС

Дата публикации: 26-07-2026 01:31

Лионель Месси не примет участия в предстоящем Матче всех звёзд МЛС. Организаторы турнира опубликовали обновлённый список участников, в котором имя капитана «Интер Майами» и сборной Аргентины отсутствует.

Выставочная встреча состоится 29 июля на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (штат Северная Каролина). Команде лучших игроков МЛС будет противостоять сборная звёзд мексиканской Лиги MX.

Причины исключения аргентинского форварда официально не уточняются, однако последние недели для него получились крайне насыщенными. Месси лишь недавно завершил выступление на чемпионате мира 2026 года, где вместе со сборной Аргентины дошёл до финала. В решающем матче, который состоялся 19 июля, аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1.

Спустя несколько дней после мирового первенства, 23 июля, 39-летний нападающий также не появился на поле в матче «Интер Майами» против «Чикаго Файр», завершившемся победой его команды со счётом 3:2.

Несмотря на поражение в финале, чемпионат мира стал историческим для Месси. По ходу турнира легендарный аргентинец первым в истории преодолел отметку в 20 голов на чемпионатах мира, стал лучшим ассистентом мировых первенств, а также обновил рекорд по количеству сыгранных матчей на мундиалях.

В отсутствие Месси в Матче всех звёзд МЛС всё же выступят другие мировые звёзды. В окончательный состав вошли южнокорейский нападающий Сон Хын Мин и немецкий полузащитник Томас Мюллер, которые станут одними из главных действующих лиц предстоящего футбольного шоу.