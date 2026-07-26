Официально: Абдукодир Хусанов подписал новое долгосрочное соглашение с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-07-2026 00:44

«Манчестер Сити» официально оформил долгосрочное будущее одного из своих защитников. Английский клуб объявил о подписании нового контракта с игроком сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым, который теперь будет связан с командой до лета 2031 года.

Предыдущее соглашение 22-летнего футболиста действовало до июня 2029 года, однако руководство «горожан» решило заранее продлить сотрудничество, подчеркнув доверие к молодому защитнику и его роли в проекте команды.

Хусанов присоединился к «Манчестер Сити» зимой 2025 года, перейдя из французского «Ланса». За время выступлений в Англии он сумел закрепиться в составе и провёл 47 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч, а также два завоёванных трофея — Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Продление контракта стало логичным продолжением успешного периода в карьере узбекистанского футболиста, который продолжает прогрессировать и считается одним из самых перспективных центральных защитников своего поколения.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Абдукодира Хусанова составляет 50 миллионов евро, что подтверждает высокий статус игрока на трансферном рынке и интерес к нему со стороны европейских клубов. Однако новый контракт свидетельствует о намерении «Манчестер Сити» сохранить защитника в составе на долгосрочную перспективу.