«Реал» провернул секретную операцию: Диоманд уже дал согласие на переход

Дата публикации: 26-07-2026 00:46

Мадридский «Реал» сделал серьёзный шаг к подписанию одного из самых востребованных молодых нападающих Европы. По данным AS, на этой неделе представители испанского гранда отправились в Германию, где провели переговоры с руководством «Лейпцига» по трансферу 19-летнего Яна Диоманда.

Как сообщает источник, сам футболист уже дал согласие на переход в стан «сливочных». Хотя все юридические формальности ещё не завершены, стороны находятся на заключительной стадии переговоров, а стоимость потенциальной сделки оценивается в 115–120 миллионов евро.

Отмечается, что мадридский клуб сознательно не афишировал свою заинтересованность в Диоманде. Пока в прессе активно обсуждалась возможная борьба за вингера «Баварии» Майкла Олисе, руководство «Реала» сосредоточилось на переговорах с «Лейпцигом» и окружением молодого форварда. Такая стратегия позволила испанцам избежать лишнего внимания со стороны конкурентов.

По информации AS, подобный подход уже приносил «Реалу» успех на трансферном рынке. Источник сравнивает нынешнюю ситуацию с переходом защитника Марка Кукурельи, когда мадридцы вели прямые переговоры с клубом игрока, пока остальные участники рынка ориентировались на многочисленные слухи.

Прошлый сезон стал для Диоманда одним из лучших в карьере. Форвард провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей и 10 результативных передач, окончательно закрепившись в числе самых перспективных молодых игроков Бундеслиги.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 90 миллионов евро, однако «Лейпциг» рассчитывает получить значительно большую сумму, что отражает высокий спрос на талантливого футболиста и его потенциал для дальнейшего роста.