«Фенербахче» и «Галатасарай» хотят подписать Рафаэла Леау

Дата публикации: 26-07-2026 00:48

Будущее нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау остается одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна. По информации Sky Sport Italia, интерес к одному из лидеров «россонери» проявляют сразу два турецких гранда — «Фенербахче» и «Галатасарай», которые уже начали переговоры о возможном переходе футболиста.

Как отмечает источник, ключевым вопросом остается финансовая сторона сделки. Леау рассчитывает получать в новом клубе от 13 до 14 миллионов евро в год, что существенно усложняет переговорный процесс даже для самых амбициозных представителей турецкой Суперлиги.

При этом сам португальский форвард по-прежнему считает приоритетным вариантом продолжение карьеры в английской Премьер-лиге. Несмотря на это, 27-летний футболист не закрывает дверь для других предложений и готов рассматривать различные сценарии, если они будут соответствовать его спортивным и финансовым ожиданиям.

«Милан», в свою очередь, не намерен отпускать одного из своих ключевых игроков по заниженной цене. Итальянский клуб рассчитывает получить за трансфер 60 миллионов евро, причем не менее 50 миллионов евро должны быть выплачены в виде гарантированной суммы без учета бонусов.

По данным Sky Sport Italia, первые контакты между сторонами показали, что «Галатасарай» пока не готов выполнить финансовые условия, выдвинутые «россонери». Переговоры продолжаются, однако на данный момент вероятность достижения соглашения остается невысокой, особенно с учетом высоких требований как самого футболиста, так и итальянского клуба.