Будущее де Йонга в «Барселоне» оказалось под угрозой после решения Флика

Дата публикации: 26-07-2026 00:53

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. По информации The Touchline и Transfer News Live, которые ссылаются на журналиста Жерара Ромеро, главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик больше не считает нидерландца незаменимым игроком и не удовлетворён его последними выступлениями.

Источник утверждает, что руководство сине-гранатовых готово выслушать предложения по 29-летнему футболисту. Если потенциальный покупатель предложит устраивающие клуб условия, «Барселона» не станет препятствовать возможному трансферу.

Ситуацию осложнила и недавняя травма хавбека. 23 июля каталонский клуб официально сообщил, что де Йонг получил разрыв внутренней боковой связки коленного сустава. Точные сроки восстановления пока неизвестны — по данным СМИ, они будут зависеть от выбранного метода лечения и могут составить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса». За это время полузащитник стал одним из самых опытных игроков команды, проведя 297 матчей во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и 31 голевая передача.

Несмотря на действующий контракт до июня 2029 года, будущее нидерландца в каталонском клубе уже не выглядит безоблачным. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость де Йонга оценивается в 35 миллионов евро, и если интерес со стороны других клубов подтвердится конкретными предложениями, «Барселона» может пойти на продажу одного из своих самых известных полузащитников.