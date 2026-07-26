«ПСЖ» сделал ход за вратарём сборной Японии: ради трансфера готовы пожертвовать Шевалье

Дата публикации: 26-07-2026 01:18

Французский «ПСЖ» активно работает над усилением вратарской позиции и уже сделал шаг к подписанию голкипера «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство парижского клуба рассматривает 23-летнего футболиста в качестве одного из главных кандидатов на усиление состава.

По информации источника, ради перехода японского вратаря чемпион Франции готов изменить конфигурацию своей вратарской линии. В частности, клуб может расстаться с французским голкипером Люка Шевалье, освободив место для нового первого номера.

Отмечается, что интерес со стороны главного тренера Луиса Энрике произвёл серьёзное впечатление на самого Судзуки. Вратарь пока не принял окончательного решения о своём будущем и внимательно изучает все возможные варианты продолжения карьеры.

При этом борьба за талантливого голкипера обещает быть напряжённой. Помимо «ПСЖ», на игрока претендуют туринский «Ювентус» и английская «Астон Вилла», которые также следят за развитием ситуации и сохраняют интерес к возможному трансферу.

Дзион Судзуки родился в США летом 2002 года. Его мать является японкой, а отец — американцем ганского происхождения. На международном уровне вратарь представляет сборную Японии и этим летом был её основным голкипером на чемпионате мира 2026 года, где привлёк внимание ведущих европейских клубов уверенной игрой.

В минувшем сезоне основным вратарём «ПСЖ» был россиянин Матвей Сафонов, однако возможное приглашение Судзуки может существенно изменить расстановку сил в составе парижской команды и усилить конкуренцию за место в стартовом составе.