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«Зенит» не оставил шансов «Акрону»: команда Семака стартовала с крупной победы

Дата публикации: 26-07-2026 01:22

 

Санкт-петербургский «Зенит» с убедительной победы начал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В матче первого тура команда Сергея Семака на выезде не оставила никаких шансов тольяттинскому «Акрону», отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Гости захватили инициативу уже в дебюте встречи. На седьмой минуте Александр Соболев воспользовался своим шансом и открыл счёт, а спустя одиннадцать минут вновь поразил ворота хозяев, оформив дубль и обеспечив своей команде комфортное преимущество уже к середине первого тайма.

До перерыва «Зенит» забил ещё раз. На 34-й минуте защитник Густаво Мантуан подключился к атаке и довёл счёт до крупного, практически сняв все вопросы о победителе ещё до окончания первой половины игры.

Во втором тайме «Акрон» сумел отправить мяч в сетку ворот соперника усилиями Марата Бокоева, однако после проверки эпизода взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в штрафной площади.

В концовке встречи петербуржцы продолжили атаковать. На 77-й минуте полузащитник Джон Джон отличился четвёртым голом, а окончательный результат установил нападающий Фелипе Аугусто, который на 83-й минуте завершил одну из атак своей команды точным ударом — 5:0.

После успешного старта чемпионата «Зенит» во втором туре примет «Оренбург». Встреча состоится 2 августа. «Акрон», возглавляемый Срджаном Благоевичем, постарается реабилитироваться в гостевом матче с «Рубином», который запланирован на 1 августа.

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